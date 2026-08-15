Piden esclarecimiento en asignación de plazas

Jubilados de la Secretaría de Salud del Estado dijeron que siguen a la espera de que sus plazas sean heredadas a sus hijos, quienes cumplieron con todos los requisitos en su momento, incluido un examen de conocimientos del que “nunca les dieron los resultados”.

“En su tiempo, José Luis Díaz Selvas, secretario general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Pepe Cruz Castellanos, cuando era secretario de Salud, hicieron este compromiso”.

Así lo dijo Guillermo Hernández Flores, uno de los jubilados. Comentó que convocaron a sus hijos e hijas que buscaban una plaza para que presentaran un examen de conocimientos y se considerara su perfil.

Asegura que nunca les dieron los resultados de los exámenes, por lo que se acercaron al sindicato, donde les dijeron que el 50 % de las plazas serían distribuidas por este y el resto por la parte patronal, por lo que los lineamientos cambiarían.

Hasta ahora no han tenido respuesta ni del sindicato ni de la Secretaría de Salud. “Hemos tratado de hablar con José Luis Díaz Selvas, pero hace oídos sordos a nuestras peticiones, ya no nos recibe, lo mismo fue con Pepe Cruz, que solo nos mandaban a recursos humanos”.

Irregularidades

Una de las respuestas que recibieron fue que las plazas ya habían sido ocupadas, que el titular de la dependencia decidía quienes quedaban. “Fue que después de eso nos enteramos que sí se entregaron las plazas, pero no supimos la forma, ni los requisitos”.

Esperan que con las actuales autoridades de salud puedan avanzar hacia una solución, ya que sus hijas e hijos están dispuestos a cumplir con los requisitos que sean necesarios para recibir sus plazas, no quieren que se les asignen solo porque sí.