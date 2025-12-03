Piden escrituras para viviendas desde el 2005

Familias que sufrieron los estragos del huracán Stan en 2005 en Tapachula, que en su momento fueron atendidas y dotadas con una vivienda producto de una colaboración de empresas de la iniciativa privada, organizaciones sociales y el gobierno, a más de 20 años aún no tienen la certeza legal de una escritura pública, por lo que piden el apoyo de las autoridades.

Se trata de un grupo de personas que habita en el fraccionamiento La Perla, asentamiento localizado al sur de la cabecera municipal, del cual están en posesión desde poco menos de dos décadas.

Proceso legal

Señalan que han buscado a través de las gestiones que se dé legalidad a su propiedad, no obstante, todavía están pendientes.

Indicaron que siguen esperando la escrituración de las más de 54 viviendas que conforman dicho fraccionamiento. Directivos, administraciones municipales y del gobierno de Chiapas han pasado y, a pesar de los avances, de manera continua surgen situaciones que impiden la conclusión del documento que les otorgue legalidad de la posesión, expuso en entrevista Juan Carlos Toledo Ramírez, habitante y miembro del comité de La Perla.

Agregaron que se encuentran desconcertados ya que se les ha informado que se busca hacer un cambio en el lugar para convertirlo en colonia, esto presuntamente para beneficiar a grupos sociales que mantienen asentamientos irregulares, los cuales tienen invadidos espacios que fueron creados como áreas verdes en el fraccionamiento.

Presumen que existe complicidad para beneficiar a estos grupos que tomaron posesión de los espacios de manera ilegal, que hoy también buscan beneficiarse con el derecho que solo les asiste a quienes les otorgaron las viviendas por sufrir pérdidas en su patrimonio en el desastre natural acaecido en 2005.

Piden al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que sean escuchados y atendidas sus demandas sociales, para que el fraccionamiento La Perla pueda recibir sus escrituras, darle cauce legal y resolver una añeja demanda ya que, presuntamente, algunos líderes se han aprovechado de la gente por medio de actos de corrupción, en complicidad con quienes han sido funcionarios de gobierno en el pasado.