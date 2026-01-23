Piden escuchar todas las voces

En un evento organizado por Cántaro Azul, distintos representantes de comunidades rurales y escuelas hicieron un llamado para que en la armonización estatal de la Ley general de aguas se escuchen todas las voces para conocer las necesidades. Pidieron que el proceso sea transparente, participativo y con enfoque en derechos humanos.

Eusebio Pérez Aguilar, miembro activo de la Red defensora del agua de Chiapas, dijo que en las zonas rurales se enfrentan a la problemática del agua, saneamiento e higiene, esto por la falta de infraestructura y tecnología adecuadas a sus contextos.

En el evento asistieron alumnas de escuelas tanto urbanas como rurales, quienes indicaron que, en ocasiones, sus compañeros también sufren la escasez de agua incluso en los baños.

Por su parte, la directora de Cántaro Azul, Cyntia Reyes, indicó que un elemento primordial en la armonización estatal de la Ley general de aguas es un reconocimiento de la gestión comunitaria del agua que no sólo se quede en papel sino que vaya acompañado de acciones como tener presupuesto y apoyo técnico.

Hicieron un llamado al congreso estatal para que se abra la consulta, ya que, pese tener buena comunicación con ellos, hasta el momento no han visto una apertura en el proceso.