Piden evitar fusión de grupos tras retiro de maestro

Madres y padres de familia de la Primaria Anexa a la Normal del Estado Vespertina manifestaron su inconformidad ante decisiones administrativas que, aseguraron, podrían afectar la atención educativa de los alumnos y debilitar la plantilla docente del plantel.

De acuerdo con la denuncia realizada por las familias, el retiro del maestro Ángel Obeth generó incertidumbre entre los estudiantes que se encontraban a su cargo, por lo que solicitaron que el docente sea reincorporado y se evite la fusión de grupos.

Los inconformes señalaron que la situación estaría relacionada con decisiones tomadas por la supervisión de la Zona Escolar 021, a cargo de Cein de Jesús López Méndez, y cuestionaron que se consideren únicamente los registros de asistencia para determinar la permanencia de grupos y docentes.

Faltas

Las familias argumentaron que algunos estudiantes pueden ausentarse temporalmente de las aulas por cuestiones de salud, sin que esto signifique que hayan dejado de formar parte de la matrícula del plantel.

Asimismo, expresaron preocupación ante la posibilidad de que maestros provisionales sean posteriormente reasignados a sus escuelas de origen, lo que, señalaron, podría generar nuevamente un déficit de docentes y afectar la continuidad de los grupos.

Ante este panorama, los padres de familia solicitaron transparencia en las decisiones relacionadas con la plantilla docente y pidieron a las autoridades educativas revisar la situación de la escuela antes de aplicar medidas que, desde su perspectiva, podrían reducir la capacidad de atención del plantel.

Las familias insistieron en que buscan soluciones que permitan fortalecer la escuela y garantizar la atención de los estudiantes, por lo que hicieron un llamado a las autoridades educativas para establecer un diálogo con la comunidad escolar.

Entre sus principales peticiones se encuentran el regreso del maestro Ángel Obeth, evitar la fusión de grupos y contar con el número de docentes necesario para atender a los alumnos.