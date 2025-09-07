Piden evitar invasión de volqueteros

El Sindicato Nacional de Transportistas de Carga Irrigación en Chiapas, solicitó al Gobierno Federal respetar el contrato colectivo para el acarreo de materiales en las obras de la Línea K del Tren Interoceánico y de la ampliación de Puerto Chiapas, también piden respetar a los concesionarios del estado.

De acuerdo con el delegado de ese organismo, Jorge Alberto Cortés, existe una invasión de volqueteros que vienen de Puebla, Oaxaca, Tabasco y otros estados del país, traídos por el Sindicato Fuerza por México, mismos que afectan al sector estatal.

Expuso que por ese motivo fue expulsado su anterior representante, Virgilio Grajales, en contra de quien se iniciaron acciones legales por deudas superiores a los 41 millones de pesos (mdp) de 59 conciliaciones de pagos en el municipio de Pijijiapan.

Ante ello hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a no dejarse sorprender, puesto que el contrato de la Línea K es con el Sindicato Irrigación, adherido a la CTM.

En conferencia de prensa, Alberto Cortés señaló que ha habido conflictos porque el Sindicato Fuerza por México afectó a los transportistas volqueteros al aceptar el pago de tres pesos por kilómetro-tonelada de piedra para la obra de Puerto Chiapas, cuando hace algunos años se pagaban 8.50 pesos.

Reconoció que, con la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, hubo una negociación y lograron que el pago sea de 3.80 pesos por kilómetro-tonelada.

Pidió que se respete la Ley del Transporte del Estado y que se permita a los concesionados en cada municipio brinden el servicio de acarreo de materiales para las obras federales, estatales y municipales, evitando que transportistas de otros estados del país vengan a desplazar el trabajo de los locales.