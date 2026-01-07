Piden evitar quema de pastizales en Tuxtla

En días recientes se han identificado incendios de pastizales en Tuxtla Gutiérrez, mismos que han sido controlados, sobre todo el tramo del libramiento Norte; estos hechos fueron calificados por la Dirección de Emergencia como una de las amenazas más recurrentes y prevenibles para la ciudad.

Ante la temporada de riesgo, las autoridades hacen un llamado urgente a la población para erradicar esta práctica, que a menudo se inicia de manera controlada, sin embargo en muchos casos debido a la alta probabilidad de riesgo tienden a salirse de control.

Daños ambientales

Las consecuencias, explicaron, van más allá de las llamas visibles, llegan a provocar daños ambientales severos, deterioran la calidad del aire y ponen en peligro la integridad de las personas y de las propiedades cercanas.

Ante esta situación, el equipo de emergencias realiza recorridos diarios de vigilancia para detectar columnas de humo y actuar con prontitud, sin embargo, la principal línea de defensa es la prevención por parte de la comunidad.

La Dirección de Emergencias de Tuxtla Gutiérrez instó a los ciudadanos a comprender que el fuego en pastizales es una acción de alto riesgo, no una solución para la limpieza de terrenos.

Anunciaron que seguirán de manera continua con las labores de monitoreo y combate, pero recalcaron que la verdadera seguridad se construye evitando las acciones que desencadenan las emergencias. La colaboración ciudadana es fundamental para mantener a Tuxtla Gutiérrez a salvo.

La consigna de las autoridades es clara, la protección civil es una responsabilidad compartida. Para reportar cualquier incidente o columna de humo sospechosa, la población debe comunicarse de inmediato a los números de emergencia 9-1-1 o 0-7-2.