Durante el periodo vacacional los menores de edad pueden estar en riesgo de lesionarse mientras se encuentran en casa, por lo que la Cruz Roja Mexicana comparte una serie de recomendaciones al respecto.

De manera específica, el coordinador estatal de Socorros de la benemérita institución en Chiapas, Ignacio de Jesús Albores, comentó que lo mejor es que los infantes estén bajo la supervisión de un adulto cuando se encuentran en sus viviendas durante este lapso de asueto.

“Lo recomendable es no acercarse a la cocina; asimismo, las personas adultas no deben dejar sobre el piso líquidos como ácidos o cloros, no dejar a la vista un encendedor o cerillo, o algo que pueda ocasionar un incendio, u objetos pequeños, ya que estos comúnmente se los pueden llevar a la boca y provocarles una asfixia parcial o total”.