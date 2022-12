Piden extremar vigilancia para evitar quemaduras

El secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz, hace un llamado a padres de familia y cuidadores de niñas y niños a extremar la vigilancia en casa en estas vacaciones decembrinas para prevenir quemaduras por uso de pirotecnia, fuegos artificiales, agua y aceite hirviendo, así como accidentes por uso inadecuado de contactos eléctricos, uso de estufas y fogones.

El titular de la dependencia estatal expuso que en esta temporada de festejos decembrinos incrementa el número de accidentes por quemaduras en menores, siendo la causa más frecuente la falta de supervisión, ya que los niños, por lo general, usan por diversión luces artificiales y pirotecnia, aunado al uso de cohetes, luces navideñas, materiales inflamables y veladoras, que pueden provocar cortos circuitos e incendios.

Resaltó que es importante concientizar a los padres de familia y cuidadores sobre el uso de explosivos o pirotecnia, ya que no son juguetes, por lo que no se les debe ofrecer a niños y niñas, pues los explosivos cada vez son más peligrosos debido a que son de exportación y no se regula la cantidad de pólvora que puede manejarse, es por ello que se les hace un llamado especial para disfrutar una fiesta decembrina sin pirotecnia.

El doctor Pepe Cruz emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes por quemaduras: evitar que los niños menores de cinco años transiten por la zona de cocina, ser muy cuidadosos durante la cocción o uso de agua caliente y salpicaduras de aceite, o bien, a la hora de servir la comida que no esté caliente.

Asimismo, vigilar que la temperatura del agua para el baño sea adecuada, manejar con precaución planchas, tener cuidado con las clavijas de conexión; además de alejarlos cuando se cocine con fogones o se usen parrillas; así como extremar el cuidado con el uso de veladoras.