Piden frenar importación de café de Vietnam

Productores de café de la región del Soconusco hicieron un llamado al Gobierno Federal para frenar la importación indiscriminada de café robusta, principalmente procedente de Vietnam, el cual ingresa al país a precios inferiores debido a los subsidios que recibe en sus países de origen, situación que pone en grave riesgo a los productores locales y provoca la caída del precio del grano en la actual temporada de cosecha.

En entrevista, el líder social y productor de café, Ismael Gómez Coronel, presidente de la cooperativa cafetalera Unidos para Estar Bien, dio a conocer que durante la cosecha 2024-2025 se importaron más de 3.8 millones de sacos de café robusta, lo que equivale a aproximadamente 232 mil toneladas. Señaló que se trata de un producto de menor calidad y, por ende, de bajo costo.

Precios

Explicó que el café robusta se importa a un precio aproximado de 190 dólares por saco, mientras que el café arábica nacional alcanza hasta los 360 dólares, lo que genera una competencia desleal y presiona los precios a la baja, en perjuicio de los productores chiapanecos y de otras regiones del país.

Indicó que esta situación provocó que el precio del kilogramo de café en la presente temporada haya oscilado entre los 45 y 48 pesos, cuando debió alcanzar los 70 pesos, lo que representó un duro golpe económico para más de 170 mil productores.

“La importación de café robusta ha crecido de manera alarmante y en muchos casos se mezcla con café mexicano para venderse como producción nacional, afectando su calidad e identidad”, abundó.

Gómez Coronel puntualizó que es lamentable la política impulsada por el Gobierno Federal al permitir el ingreso desmedido de café robusta y no brindar apoyo suficiente a los productores locales, quienes luchan por mantener sus cultivos a flote.

Finalmente, denunció que la Secretaría de Economía favorece a grandes empresas al permitir importaciones sin controles efectivos y criticó la Ley del Café, por lo que exigió a los gobiernos federal y estatal revisar la política de importaciones y establecer medidas que protejan la producción cafetalera en Chiapas.