Piden hacer caso omiso a noticias falsas en Pantelhó

Desde temprana hora de ayer domingo 2 de julio, autoridades hicieron un llamado a la población para no dejarse llevar por noticias falsas que generan intranquilidad en las familias del municipio de Pantelhó, por lo que piden al pueblo no compartir información que no esté corroborada e informarse por plataformas informativas con credibilidad.

Esto, luego de que personas desconocidas se han estado dedicando a publicar y compartir imágenes de balaceras, enfrentamientos, entre otros hechos que no corresponden a Chiapas o que ocurrieron en fechas pasadas, lo cual genera terror en la población chiapaneca.

Mantienen operativos

Cabe mencionar que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación operativa a través de recorridos disuasivos y preventivos en la zona para evitar cualquier comisión del delito, con lo que se mantiene garantizada la seguridad de las familias.

Asimismo, realizaron recorridos y patrullajes por diversas calles, colonias y rancherías del municipio, sin que se reportará alguna irregularidad.