Piden inclusión para mujeres en la CTM

En la antesala del próximo Congreso Nacional Ordinario que llevará a cabo la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y en la que el actual dirigente Carlos Aceves del Olmo no irá por la reelección, la base sindical se pronunció por una renovación en la que estén incluidas las mujeres y las juventudes.

Con lo antes señalado, María de Jesús Olvera Mejía, secretaria general de la Federación de Trabajadores en Chiapas, comentó que la petición ahora es que se trate de un proceso democrático.

Aceves del Olmo, en una reciente carta expresó que terminará sus actividades en la Confederación hasta el próximo 23 de febrero de este año, con lo que se espera la renovación de la CTM.

Estatutos

Olvera Mejía se pronunció para que las actividades de nombramiento a la Secretaría General de la CTM respete el voto libre y secreto, tal y como lo marcan los estatutos de la Confederación.

A nivel nacional, el propio Aceves del Olmo pidió que haya un relevo que sea basado en los estatutos, institucional y también ordenado.

Desde la CTM en Chiapas informaron de la relevancia del tema, sobre todo para que se atiendan los estatutos y voten los sindicatos de base y trabajadores.

Todo esto en un sufragio que sea secreto, directo y libre, tal cual lo señala la ley y que pueda incluir a otros sectores como son los jóvenes.

Uno de los temas medulares de la CTM en el país está relacionado con defender los derechos laborales de la base trabajadora en las diversas entidades federativas.

Exigencias

Es decir, que la persona que resulte electa (y el Comité que le acompañará) salgan a ver las necesidades de los trabajadores, a fin de evitar que se pierdan empleos en los estados.

Lo mínimo que deben dar las empresas, se enfatizó desde Chiapas, es la seguridad social y ahora debe existir un mayor impulso con una de las propuestas que pronto se discutirá, que es la reducción de 48 a 40 horas de trabajo a la semana.