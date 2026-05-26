Piden información sobre proyecto carretero

El Frente Común Ciudadano de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas, autoridades municipales y estatales, acordaron solicitar información al Comité de Planeación y Obras para conocer el proyecto de la tercera etapa de ampliación de la carretera que comunica a esta ciudad con Chamula y Zinacantán.

Convinieron también promover que se establezca un convenio intermunicipal de coinversión entre SCLC, Chamula y Zinacantán, para la ejecución del proyecto integral que comprende un corredor turístico que incluye la modernización de la carretera San Cristóbal-Chamula, desde una perspectiva integral, con enfoque de género y derechos humanos.

Estos acuerdos fueron tomados durante una asamblea realizada el sábado en el salón de usos múltiples de La Quinta San Martín, a convocatoria del Frente Común Ciudadano de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Poniente de San Cristóbal.

Al encuentro asistieron el cuarto regidor del ayuntamiento, Fidel Kalax Ruiz, y Martín Longoria Hernández, subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Entre los acuerdos destaca también la propuesta de que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, al igual que el Gobierno del Estado, se haga responsable de la intermunicipalidad.