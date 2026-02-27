Piden informe de acciones de la CEDH

Diversas asociaciones civiles solicitaron de manera formal al Congreso del Estado ordenar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro, un informe trasparente de los acuerdos reparatorios que pudiese tener en beneficio de grupos vulnerables.

Presentaron pruebas de la omisión de la CEDH al negar la asistencia jurídica a algunas comunidades en situación de vulnerabilidad, misma que le ha solicitada en apego a la obligatoriedad de su marco de responsabilidad.

Un ejemplo es el caso de asociaciones de la comunidad TEA que buscan acuerdos para que la sociedad civil y política tenga un manejo correcto de las terminologías de las diferentes discapacidades en Chiapas, como el autismo.

Declaraciones

Esto a colación de solicitud de acompañamiento jurídico solicitada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la comunidad con autismo que vio vulnerados sus derechos ante declaraciones donde actores políticos intentan ofenderse utilizando el término autista.

Los representantes de las asociaciones Autismo Chiapas, Autis Chiapas, AC TEA Chiapas y la Asociación Chiapaneca de Padres y Amigos de los Autistas, entregaron la denuncia de manera formal; además fueron recibidos por la diputada Luz María Castillo, quien dijo dará el acompañamiento a la denuncia.