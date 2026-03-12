Piden integrar área histórica y administrativa

En un recorrido por la zona en demolición en la Plaza de las Instituciones en Tuxtla Gutiérrez, se puede notar un avance permanente en las zonas elevadas. Aunque en el mismo espacio, sociedad civil, aportó ideas sobre la obra que sugirieron que pudiera no ser solamente un parque recreativo, sino un área administrativa e histórica.

Es de mencionar que las reformas de infraestructura urbana se han convertido en una prioridad para los gobiernos emergentes en México y el mundo. Esta nueva dinámica plantea la prioridad de integrar espacios de conservación y reintroducción de áreas verdes, urbanísticas y de esparcimiento.

Avance

Sobre esta dinámica, se ha planteado el derribe de la antigua Plaza de las Instituciones y creación de un espacio de recreación con área para mascotas, que lleva básicamente un avance en demolición.

Recordar que a mediados y finales de siglo pasado, Tuxtla Gutiérrez recibió diversas modernizaciones que demolieron las casas viejas y la historia arquitectónica previa.

Propuesta

Ante ello, capitalinos sugirieron además de tener un espacio para mascotas y el descanso ciudadano, implementar un estacionamiento subterráneo y un edificio administrativo que libere de tráfico, filas y burocracias de trámites administrativos municipales o estatales.

Pero que conserve además de la Cabeza Maya, algún vestigio de la arquitectura original o recupere algo de la imagen vernácula que tenía la zona.

Puede Chiapas estar frente a una oportunidad histórica de verdadera modernidad, integrando espacios verdes, de esparcimiento, historia y una zona administrativa.