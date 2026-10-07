Piden intervención de autoridades en Tzanembolom

A través de un video, habitantes de la comunidad Fracción Tzanembolom, del municipio de Chenalhó, pidieron la intervención de los tres órdenes de gobierno por la violencia que padecen desde hace un año, indicando que se mantienen secuestrados y amenazados por sus líderes.

Explicaron que son estos quienes los obligan a cooperar con lo que consideran una "guerrilla". Del mismo modo, informaron que si alguien de la comunidad intenta salir se le multa con la cantidad de mil 500 pesos, lo cual consideran impagable.

Desplazamiento

Indicaron que por las amenazas prevalece el desplazamiento de algunas familias, así como la venta de los bienes de algunos habitantes de la comunidad. Señalaron que las infancias, las mujeres y los adultos mayores son los más vulnerables de esta situación, de la cual, dijeron, las autoridades ya tienen conocimiento.

"Nosotros no queremos más violencia, solo queremos paz y que nuestra comunidad no tenga miedo de salir a trabajar lo poco que nos queda", mencionan en el video.

Subrayaron que aunque hace unos días se realizó un canje de armas, no se entregaron las que mantiene bajo tensión a la comunidad de Fracción Tzanembolom. "Los líderes han hecho mucho daño y no es justo que el gobierno no actúe contra los alborotadores", sentenciaron.