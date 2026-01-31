Piden intervención en rehabilitación de hospital

Trabajadores, médicos y enfermeras, así como familiares de pacientes, solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz para que se haga la rehabilitación integral del hospital general de Huixtla.

Y es que señalan que desde hace un mes se presentaron los primeros problemas de contaminación por daños en el drenaje del área de urgencias, pero se ha extendido hacia otras zonas de la institución médica.

De acuerdo con Maximino Flores, quien tiene a uno de sus familiares hospitalizado, les han dicho que la reparación será solamente provisional, cuando se requiere que sea integral.

Los trabajadores han pedido la intervención del director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, al ser esa institución de la que depende el nosocomio.

Debido a que no han obtenido respuesta, ahora pidieron apoyo del gobernador y del titular de Salud estatal, ya que el grado de contaminación que registra por el colapso de los drenajes, es severo y se pone en riesgo a los pacientes hospitalizados.