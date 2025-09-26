Piden investigar a Servidores de la Nación

El programa Viviendas Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibido con agrado en Acapetahua; sin embargo, desde el primer día de recepción de documentos se denunciaron anomalías.

Los habitantes interesados en el programa señalaron que los Servidores de la Nación, encargados del llevar a cabo el proceso, acapararon los folios y se negaron a entregarlos a quienes acudieron puntualmente al llamado, con lo que decenas de familias quedaron fuera.

Denuncia

Los denunciantes expusieron que como ciudadanos de Acapetahua tienen derecho a que se les reciba su documentación y entrar al procedimiento, para que sea la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) la encargada de evaluar los requisitos y definir a los beneficiarios; pero que no sean funcionarios que tienen intereses personales quienes les quiten la oportunidad.

Fraude

La inconformidad crece en la comunidad, pues este tipo de prácticas han generado desconfianza y sospechas de favoritismo político, además de señalamientos de presuntos fraudes por lo que hacen un llamado al gobierno Federal y a la titular del Conavi para que investigue las denuncias, y se garantice que en Acapetahua se lleva a cabo un proceso justo y transparente.