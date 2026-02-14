Piden investigar administración de mototaxis

Ante la cercanía de momentos clave en la vida política de Chiapas rumbo al proceso electoral de 2027, actores políticos han comenzado a generar conflictos al interior del transporte organizado al intentar cumplir viejas y nuevas promesas relacionadas con permisos para mototaxis.

Transportistas señalan de forma directa a los alcaldes de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, y de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, como responsables de impulsar estas gestiones.

Respaldo

El pronunciamiento fue iniciado por concesionados y choferes de sitios de taxis de Mapastepec y Pijijiapan, y ha recibido respaldo del transporte organizado de municipios que van desde Arriaga hasta Tapachula, Suchiate y Unión Juárez, agrupados en la Coalición de Transporte Organizado de la Costa de Chiapas A.C.

Los inconformes exhortaron a la autoridad competente a aplicar la ley contra quienes, aseguran, provocan confrontaciones internas en el gremio transportista y atentan contra la paz social en la entidad.

Indicaron que las concesiones y permisos no deben utilizarse como banderas políticas, ya que, afirman, en la mayoría de los casos se ofrecen como pago a grupos ajenos al sector transporte. Señalan que en estas gestiones estarían involucrados líderes sociales, gremios de comerciantes, autoridades ejidales, representantes de colonias y actores de la cabecera municipal.

Integrantes de la Coalición sostienen que no es un secreto el interés del alcalde de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, por mantenerse en el poder, por lo que consideran que debe sustentar sus objetivos en el trabajo a favor de la población en general y no en la confrontación del gremio transportista con grupos políticos y sociales de la región.

En el caso del alcalde reelecto de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, refieren que ha sido objeto de diversos señalamientos en semanas recientes, debido a que, según refieren, busca posicionar a una persona cercana para que lo sustituya en el cargo, ofreciendo permisos y concesiones como parte de esa estrategia.

Los transportistas exigieron respeto a la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas, la cual regula el servicio de mototaxis, establece derechos y obligaciones, así como el número de unidades permitidas previo estudio técnico de factibilidad. Recordaron que la normativa especifica que solo pueden acceder a regularización quienes operaban con una antigüedad mínima de tres años antes de la entrada en vigor de la ley en 2020, es decir, desde 2017 hacia atrás, y que hayan cumplido con los requisitos establecidos.