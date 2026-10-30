Piden investigar agresión sexual contra jóvenes

Después de que se difundiera un video en el que se observa a siete adolescentes ejerciendo violencia sexual contra dos mujeres adolescentes en una vía pública, aparentemente en los límites del municipio de Tenejapa, la Red Intercultural de Abogadas expresó su rechazo y exigió investigar los hechos.

A través de un comunicado, la asociación indicó que lo que se aprecia en el video es “una realidad que se vive en nuestros pueblos y comunidades, en los cuales, la violencia sexual continúa siendo normalizada”.

Ideas

Detallaron que este tipo de violencia se socializa como una “consecuencia de un acto de provocación”, presuntamente ejercido por las mujeres víctimas.

“Es profundamente preocupante que las juventudes perciban estas conductas delictivas como un juego, en el que resulte divertido grabar el sufrimiento de las víctimas ante su evidente condición de vulnerabilidad”, indicaron.

En las imágenes se observa cómo las adolescentes intentan defenderse de estas múltiples agresiones mientras son videograbadas por otra persona, “la cual se burla de la violencia de la que son víctimas”.

Intervención

La Red pidió a la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género su intervención a través de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), para identificar a las víctimas y brindarles apoyo psicológico y asesoría jurídica.

También le solicitó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y determinar las responsabilidades que legalmente procedan.