Piden investigar caso de menor que dio a luz

Alejandra Muñoz Ortiz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva e Integrante de la Red Aborta Libre Chiapas, comentó que solicitarán a autoridades de Salud estatal y federal, así como de Justicia, que se informe sobre la atención brindada a la menor de edad que dio a luz y que se reporta grave en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas.

De San Juan Chamula

Mencionó que la menor edad, según la información que ha circulado, es originaria de San Juan Chamula, lo que implica que los servicios de salud de ese municipio deberían estar también capacitados para su atención, pero la capacitación se ha quedado en las principales ciudades, lo que limita la atención general.

Se debe considerar también que, de haber recibido una atención médica durante el embarazo debió ser canalizada a las autoridades competentes bajo el supuesto de la norma NOM-046-SSA2-2005 establece los criterios obligatorios para la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Si bien se confirmó que la menor tiene 13 años y no 10 como se había dicho originalemente, por un asunto en su registro de nacimiento. El hecho es que posiblemente quedó embaraza entre los 11 y 12 años.

Falta de atención

Otro punto es que llegó al hospital de San Cristóbal de Las Casas con trabajo de parto avanzado y su estado se complicó. Significa que la atención no está llegando en pueblos originarios, donde muchas mujeres se atienden con parteras y llevan una atención efectiva, pero debe haber una opción cercana hospitalaria.

Comentó que a pesar de que el aborto fue despenalizado en Chiapas el 26 de noviembre de 2024, permitiéndose que las mujeres de cualquier edad puedan acceder a su derecho a interrumpir un embarazo de forma legal en hospitales públicos, hace falta mucha difusión sobre esta información.

No han visto que se realice una campaña masiva de difusión en todos los municipios. Además, si bien se han instruido algunos hospitales para brindar la atención para este tema, no se ha dado una capacitación completa para todos los hospitales generales.