Turistas guatemaltecos denunciaron ante comerciantes y prestadores de servicio de Tapachula que los tramites gratuitos de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) se han convertido en un negocio de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante el denominado Buen Fin, los funcionarios hicieron su agosto ante la alta demanda por parte de los guatemaltecos vendiendo el documento hasta en los mil 500 quetzales.

Una práctica común

Los presuntos actos de corrupción, hostigamiento y extorsión son atribuidos a agentes del INM en Talismán.

De acuerdo con las denuncias, el trámite de la TVR, que es gratuito, estaría condicionada por presuntos cobros irregulares que alcanzarían hasta mil 500 quetzales, equivalentes aproximadamente a 3 mil 800 pesos mexicanos.

La situación contrasta, según las denuncias, con el ingreso de caravanas migratorias por distintos puntos de la frontera sur, donde se ha señalado la falta de revisiones migratorias, mientras quienes buscan ingresar de manera regular enfrentan las burocracia, largas filas y presuntos cobros indebidos.

Organizaciones de la sociedad civil han estimado que alrededor de 60 mil migrantes permanecen varados en Tapachula, mientras que en los municipios fronterizos de Talismán y Ciudad Hidalgo existen diversos puntos de revisión migratoria.