Piden investigar ejercicio de recursos en secundaria

Padres y madres de la Escuela Secundaria General “Moisés Sáenz Garza”, en la colonia Potrero Mirador en Tuxtla Gutiérrez, piden que se investigue el ejercicio de los recursos que recibió el plantel como parte del programa La escuela es nuestra, que aseguran asciende a 600 mil pesos en el ciclo pasado y la misma cantidad para el 2025-2026.

Acusan de un presunto mal manejo del recurso, que serviría para mejorar el plantel, por parte del Comité de Padres y Madres de Familia, porque dicen lo “usaron a ciegas”, sin un proyecto que tuviera beneficios reales para los niños, determinaron construir un domo sobre una cancha en malas condiciones.

Mal trabajo

En la denuncia difundida por el grupo inconforme, afirman que existe un dictamen de Protección Civil (PC) Municipal que menciona la falta de factibilidad de ese espacio, hicieron zapatas de cemento de 15 centímetros y sin ningún armado.

Para que no tuviera peso le colocaron malla sombra de mala calidad y las fijaron con fajillas de plástico, “por la altura donde se encuentra la escuela fue obvio que la malla sombra, a causa del viento en breve se despegó y colgó; en conclusión, fue un rotundo fracaso”.

Aseguran que PC determinó que se retirara la estructura por contravenir con lo dispuesto, “el material quedó arrumbado y a la fecha oxidado e inservible” y se ha ido deteriorando más poco a poco, los varios metros cuadrados de malla se están pudriendo.

Señalan que para este ciclo escolar 2025-2026 otra vez recibieron 600 mil pesos y consideran que nuevamente el Comité está a punto de tomar malas decisiones, ya que quieren comprar 400 sillas nuevas, aunque muchas de las que ya tienen están en buen estado.