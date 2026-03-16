Piden investigar envenenamiento masivo de perros

Habitantes de la colonia Los Manguitos, de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron públicamente lo que sería un caso de envenenamiento masivo de perros y gatos en esta zona de la capital chiapaneca durante el fin de semana.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos de esta colonia, este hecho comenzó desde la noche del viernes 13 de marzo con la muerte de dos perros; el sábado murieron otros tres, además de varios gatitos comunitarios de la zona.

?En la denuncia exponen que el veneno fue esparcido en el parque ubicado en avenida Ocosingo y Coronel Luis Espinosa (frente a Abarrotes Gloria).

La situación es crítica porque aún no se han detectado los puntos exactos donde colocaron las sustancias, convirtiendo el parque en una zona de alto riesgo para la fauna y para los niños que lo visitan.

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Los colonos dan a conocer que cuentan con grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a los presuntos sospechosos, este domingo alrededor de las 6:30 de la mañana.

En este escenario dan a conocer que el reporte fue realizado en tiempo y forma a los números de emergencias para que las autoridades tomaran cartas en el asunto por el riesgo que esto conlleva.

Los colonos exigieron la intervención inmediata de las autoridades para el acordonamiento de la zona, para que así se lleve a cabo una limpieza profunda y una investigación de la Fiscalía Ambiental.

El riesgo es mayor debido a que en este punto se lleva a cabo un tianguis el día domingo.

“¡No podemos permitir que sigan asesinando a nuestros animales!”, expresaron en la denuncia, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades para realizar una exhaustiva investigación del caso.