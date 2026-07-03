Piden investigar prepas de Tuxtla Chico y Huixtla

En la escuela preparatoria Manuel Velasco de Tuxtla Chico, padres de familia denunciaron abandono por parte del director, quien tiene en el mismo horario otros compromisos educativos y a muchos kilómetros de distancia; otro caso similar ocurre en la preparatoria Alberto C. Culebro de Huixtla, donde la directora Ninfa Fosa Merchant pretende desplazar a docentes con décadas de servicio y genera un clima de desestabilización.

En ambos casos, tanto en Tuxtla Chico como en Huixtla, los padres de familia hacen un llamado a las autoridades educativas para asumir su responsabilidad en favor de los jóvenes y evitar privilegios de personajes que aducen contar con protección e influencias.

En el caso de la escuela preparatoria Manuel Velasco Suárez, gran parte de la comunidad señala irregularidades administrativas, ausentismo laboral y transparencia en el manejo de los recursos aportados por los padres o tutores; señalan al director Juan Díaz Velázquez, de quien afirman desempeña funciones docentes en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Llamado

Ante estos hechos, señalan que han pedido a las autoridades educativas una investigación imparcial y transparente, sin que medie el proteccionismo y que permita despejar cualquier situación de duda en los padres de familia y el buen desempeño de la institución educativa.

En el caso de la escuela preparatoria Alberto C. Culebro de Huixtla, la denuncia es por abuso de poder y tráfico de influencias por parte de Ninfa Sosa Merchant, quien busca a través de hostigamiento y abuso de poder sustituir a los trabajadores, argumentando cambios unilaterales en los horarios que dejan en la indefensión a personal y comunidad escolar.