Piden investigar presunta corrupción en CERSS 3

Familiares de internos del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 3 de Tapachula solicitaron a las autoridades investigar lo que calificaron como una presunta red de corrupción al interior del penal, en la que, aseguran, existirían prácticas de extorsión, venta de drogas, uso irregular de teléfonos celulares, prostitución, tortura física y psicológica, malos tratos y amenazas.

Los denunciantes, quienes solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias, señalaron que después de hacer públicas sus inconformidades y participar en protestas habrían recibido amenazas, tanto ellos como sus familiares que permanecen recluidos en el centro penitenciario.

Testimonios

De acuerdo con sus testimonios, el director del Cerss 3, Francisco Javier San Martín Flores, les habría solicitado presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, en lugar de que se reforzaran los mecanismos de seguridad y se realizaran investigaciones de oficio sobre las irregularidades que, según los familiares, persisten al interior del penal.

Los denunciantes señalaron que presuntamente se exige dinero a algunos internos para evitar agresiones.