Piden investigar red de corrupción de actas

Activistas defensores de migrantes pidieron al Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), realizar una profunda investigación sobre la expedición de actas de nacimiento a extranjeros en oficinas del Registro Civil de distintos municipios de la franja fronteriza sur de Chiapas.

Oficialías

Ello, tras detectarse ese tipo de documentos oficiales en Estados Unidos en poder de migrantes de diversas nacionalidades, pero sobre todo de Cuba, lo que forma parte de la red de corrupción dentro de este fenómeno que se viene registrando desde hace varios años.

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, aseguró que en las Oficialías del Registro Civil de Tapachula, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico y Suchiate se han expedido actas de nacimiento apócrifas.

Información falsa

“Muchas veces los que las obtienen representan a niños inexistentes, supuestamente padres y madres de hijos o hijas de migrantes, de cualquier nacionalidad, con las que obtuvieron residencia permanente por vínculos familiares, lo cual es muy importante que la FGR tome en cuenta para su investigación”, sostuvo.

Desesperación

Sin embargo, consideró que en esta zona existe una red de corrupción que se aprovecha de los extranjeros y en la que participan presuntos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“Los migrantes en su desesperación han llegado a lo que sea, para tener certeza jurídica, porque pasan mucho tiempo en la frontera sur sin ser atendidos y son extorsionados, les roban y sufren abusos, eso hace que compren documentos”, indicó.

Por ello, insistió en que el Gobierno Federal deberá ordenar una profunda investigación que incluya a todas las dependencias e instituciones relacionadas con los procesos migratorios y de expedición de documentos oficiales.