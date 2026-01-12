Piden investigar represión laboral en la UPTap

Estudiantes y trabajadores de la Universidad Politécnica de Tapachula denunciaron hostigamiento y represión laboral por parte del rector, Javier Yau Dorri, situación que ha llevado a directivos y docentes a presentar su renuncia en menos de una semana, asimismo piden investigar a funcionarios allegados a este sobre sus supuestos grados académicos que no tienen registro.

En el caso del hostigamiento, la excoordinadora de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género y de la igualdad laboral, Karyme Yolanda Palomeque, y del docente Jonathan Alfaro, renunciaron y lo hicieron del conocimiento de la sociedad a través de una carta pública donde informaron de su separación del cargo para cuidar de su integridad y temor a represalias.

Karyme Yolanda Palomeque afirmó que durante cuatro meses prestó sus servicios sin recibir remuneración económica, lo que considera una represalia directa por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad laboral.

Denunció que su labor en la Unidad de Igualdad y Equidad de Género fue respondida con hostilidad institucional y castigo financiero, después de dar trámite a denuncias de abuso de autoridad por parte del rector.

Denuncia

“La asfixia laboral y económica impuesta por la rectoría puso en riesgo mi salud mental y la seguridad de la comunidad universitaria que acudía a las unidades que yo coordinaba, por lo que esta decisión, aunque difícil por el compromiso que guardo con la educación y la justicia social, responde a una serie de situaciones que vulneran mi dignidad humana y mis derechos laborales básicos”, abundó.

Indicó que ante estas arbitrariedades, inició formalmente el proceso legal correspondiente, por lo que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas ha emitido la notificación para la Audiencia de Conciliación Prejudicial bajo el número de identificación único TAP/CI/2026/000048 y confía en que las instituciones del estado actuarán con la imparcialidad y legalidad que el caso amerita.