Piden justicia ante presunta acusación falsa

Acompañada de familiares, Petrona Pérez González, originaria de Bochil, solicitó la intervención de autoridades estatales ante la presunta invención del delito de maltrato infantil contra su hija mayor, interpuesta por la familia de su expareja.

En entrevista para Cuarto Poder, Petrona Pérez relató que, en meses pasados, después de que su hija mayor de once años sufriera un accidente, decidió solicitarle ayuda al padre, quien le pidió fotografías para enviarle apoyo.

Sin embargo, estas imágenes fueron usadas como pruebas para acusar a Petrona de maltrato infantil, por lo que su hija se encuentra en custodia de sus abuelos.

Pérez González denunció que, pese a tener pruebas a su favor, el juzgado ubicado en Bochil hace caso omiso por un presunto “contubernio entre los jueces y los padres de su expareja”, hechos del que dijo tener fotografías.

Entre lágrimas y frente a la catedral, Petrona Pérez pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del gobernador, ante lo que considera una injusticia.