Piden justicia desplazados de Nueva Palestina

Pobladores desplazados de la comunidad de Nueva Palestina, perteneciente a Ocosingo, se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para solicitar a las autoridades la reparación de los daños vividos, a casi cinco años de haber sido desalojados de manera violenta de sus hogares, y pronta liberación de Bersaín Velasco, a quien señalaron como un defensor de los derechos humanos.

A las afueras de la Fiscalía General del Estado, Antonia Solórzano, esposa de Bersaín, expuso que en diciembre del 2021 su familia fue atacada por personas armadas, quemaron su casa junto seis familias más, además fue retenida junto a sus hijos.

Acusación

Posterior a estos hechos, dijo que su esposo fue acusado de homicidio, sentenciado a 58 años de prisión, a lo que calificó como “una detención injusta, no hay delito, quienes lo hicieron andan libres”.

A estas protestas se sumaron los familiares de Fredy Gómez, también desplazados de la comunidad, quien tras los hechos violentos fue privado de su libertad sin que hasta el momento se tenga información de su paradero.

“Son tres pequeños que quedaron huérfanos de padres, su primer hijo estaba junto a su papá cuando lo atacaron”, señalaron.

Finalmente, los manifestantes exigieron libertad para Bersaín, así como justicia y reparación de los daños, pues a casi cinco años aseguraron que la respuesta institucional “ha sido nula” y esperan que con la nueva administración se pueda atender sus demandas.

Atención

Tras permanecer a las afueras de la FGE, las familias afectadas fueron recibidas para iniciar comunicación y escuchar sus demandas; el objetivo principal era entregar un oficio dirigido al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, donde se expresa las violaciones a sus derechos humanos sufridos durante el desplazamiento forzado y la omisión de una reubicación digna durante años.