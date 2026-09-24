Piden justicia Madres en Resistencia frente a SSP

Tras la protesta registrada frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en Tuxtla, la colectiva Madres en Resistencia afirmó que mantienen sus exigencias de justicia para las familias con víctimas de abuso sexual, cuyos parientes han sido intimidados por familiares de los señalados, así como la ejecución de órdenes de aprehensión contra agresores sexuales que llevan hasta dos años sin cumplirse.

Adriana Gómez Martínez, integrante del colectivo, informó que la manifestación tuvo como propósito visibilizar estos casos y denunció la agresión que sufrieron las familias participantes por parte de elementos de seguridad.

Hechos

Relató que durante los hechos, alrededor de 20 elementos de seguridad agredieron a las manifestantes con extintores.

Explicó que también se abordó la situación de dos familias desplazadas y la detención de tres mujeres indígenas en una cárcel comunitaria, a quienes se les cobra una multa de 200 mil pesos inexplicablemente.

Los atiende Aparicio

Respecto a la respuesta de las autoridades, la integrante del colectivo indicó que el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, los citó a una reunión para el viernes a las 11 de la mañana.

Esta reunión tiene como propósito dar seguimiento a los diferentes casos de las familias que integran la colectiva y para establecer un trabajo de campo para la localización de personas desaparecidas.

Respuesta institucional

Ante los hechos suscitados entre elementos de la SSP y las Madres en Resistencia, la dependencia informó que el titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, atendió a la agrupación y estableció una mesa de diálogo.

Mediante un informe precisaron que no se realizó ningún desalojo ni se utilizó gas lacrimógeno, la intervención de los elementos de seguridad tuvo como único propósito preservar la seguridad de las propias manifestantes y de las personas presentes.