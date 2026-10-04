Piden justicia para menor herido en primaria

Después de que un menor de seis años fuera herido al interior de la escuela primaria vespertina “Mario Castellanos Molina”, al norte de San Cristóbal, por parte de dos alumnos de sexto grado, la familia de la víctima exige justicia, denunciando que hasta el momento no han recibido una atención oportuna por parte de las autoridades.

Hechos

La madre del menor, quien, al igual que el padre, ha preferido mantener el anonimato por temor a represalias, contó que el pasado martes, cerca de las 7 de la tarde llegó por su hijo a la primaria.

Fue en ese momento que observaron al menor “triste, con los ojos hinchados e inquieto”, por lo que le preguntaron qué había sucedido. Tras insistir, el alumno de primer grado narró que dos niños de sexto grado lo habían empujado.

Por la insistencia de su hijo se retiraron a su hogar, en donde la madre decidió inspeccionarlo para ver si tenía alguna herida. Sin embargo, nunca imaginó que encontraría sangre en sus piernas, menos a causa de dos cortaduras cercanas a la entrepierna.

Al momento, y junto a su maestro, quien les ha mostrado apoyo, salieron a levantar la debida denuncia. Los padres lamentaron que en la Fiscalía les dijeran que no se podría hacer nada, ya que ambos eran menores de edad.

Asimismo, la familia expresó su inconformidad ante el hecho de que personal de la Fiscalía y del DIF Municipal les pidieran que bajaran las notas que ya circulaban en redes con la intención de detener el ruido mediático.

En ese mismo sentido, los padres de la víctima señalaron que no han tenido el apoyo de los demás padres de familia. Sin embargo, la madre les exhortó a que mantengan un diálogo constante con sus hijos. “Recálquenles que no tengan miedo de decir las cosas, porque si hoy fue mi niño, mañana va a ser otro”.

Por su parte, la abuela del menor exigió que la escuela dé información clara y precisa sobre la condición de las cámaras que se encuentran al interior de las instalaciones, que podrían contener pruebas determinantes sobre el hecho.