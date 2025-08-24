Piden justicia para víctima de feminicidio

Familiares de víctima de feminicidio se manifestaron para exigir justicia para Ana Estela Sánchez González, asesinada en días pasados en su domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Reforma, Chiapas.

Hasta ahora, el principal sospechoso del hecho es la pareja sentimental de la víctima, sin embargo, temen que quede impune el caso.

Tras la protesta y ser recibidos por autoridades de la Fiscalía General del Estado, la madre de la occisa, Verónica Sánchez y una hermana, reiteraron su petición de justicia para este caso que consternó a la región.

Confían en autoridades

Indicaron que Ana Estela era madre de un niño y tenía toda la vida por delante, pero “su luz se vio apagada por completo”.

“No más violencia en contra de las mujeres”, “Somos la voz de las que no están” y “Mi vida se apagó cuando me quitaron a mi hija”, se podía leer en las pancartas que fueron colocadas.

Antes de retirarse dijeron confiar en el fiscal de Distrito, Rodolfo Ruiz, quien les prometió que el caso se investigará.