Un paciente identificado como Iván, denunció haber sufrido lesiones permanentes tras una mala intervención quirúrgica, la cual fue realizada por el médico Ricardo “N”. Ante ese motivo, presentó una denuncia penal en contra del galeno.

Procedimiento

De acuerdo al afectado, el médico le practicó de manera indebida una cirugía correctiva de tabique nasal, dejando graves secuelas que pusieron en riesgo su vida.

“Denuncié penalmente al doctor Ricardo “N” porque su mala práctica médica me dejó lesiones permanentes y afectó gravemente mi salud. Además, tengo conocimiento de que otras personas han sufrido consecuencias similares por su proceder”, declaró Iván en una breve entrevista, tras concluir una diligencia en la Fiscalía General del Estado (FGE).

La denuncia, registrada bajo el Registro de Atención 0627-101-0205-2024 ante la Fiscalía Metropolitana, acusa a Ricardo “N” de lesiones y responsabilidad médica, delitos tipificados en los artículos 165 y 466 del Código Penal del Estado de Chiapas. Según el denunciante, el doctor presume ser especialista en Otorrinolaringología, respaldado por la Cédula Profesional 7440271.

La víctima relató que tras acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Ricardo “N” trabajaba, fue referido por el propio médico a su consultorio privado, localizado en calle Guatemala No. 5, colonia El Retiro, de Tuxtla Gutiérrez.

Allí le ofreció sus servicios particulares y recomendó realizar una cirugía correctiva que, según dijo, resolvería su problema de tabique nasal.

La intervención se llevó a cabo el 12 de marzo de 2023, a las 11:00 horas, en la Clínica San Sebastián, ubicada en la ciudad capital. Sin embargo, de acuerdo con dictámenes médicos posteriores, la cirugía no solo no logró los resultados esperados, sino que agravó la condición del paciente hasta el punto de poner en riesgo su vida. Según el testimonio, “literalmente se me cayó la nariz”, afectando irreversiblemente su calidad de vida.

El denunciante afirmó que tras manifestarle las complicaciones y el resultado adverso de la cirugía, el especialista inicialmente respondió.

Evitó responsabilidades

Sin embargo, al percatarse de la gravedad del caso, Ricardo “N” dejó de atenderlo y evitó asumir cualquier responsabilidad por los daños causados. Además bloqueó toda comunicación con el paciente a través de su número de contacto, 961-448-04-49.

Ante la falta de respuesta, Iván “N”, se vio obligado a someterse a una segunda intervención quirúrgica para intentar reparar el daño causado. Según sus declaraciones, los perjuicios han afectado su vida laboral, emocional y funcional de manera severa.

Por ello, hizo un llamado a la población para que investigue cuidadosamente a los profesionales médicos en quienes confían sus cirugías, a fin de evitar caer en manos de quienes priorizan el lucro sobre la salud de sus pacientes.