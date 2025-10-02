Piden justicia y protección a juventudes

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) condenó los casos de violencia que enfrentan los adolescentes hombres en algunos municipios del estado y solicitaron fortalecer la seguridad y políticas públicas hacia este sector.

En un pronunciamiento condenaron el homicidio de Elvin “N”, joven de 16 años, asesinado el pasado 28 de septiembre del 2025 en el municipio de Chilón.

Reporte

Con este caso y de acuerdo a registros de la Red, en el mes de septiembre se documentó tres homicidios ocurridos en menores de edad en los municipios de Reforma, Tuxtla Gutiérrez y el último y más reciente en Chilón.

Este caso únicamente circuló en un medio local, donde se menciona que a pesar de los operativos de seguridad no se aseguró a ningún responsable, al mismo tiempo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación.

De acuerdo a los primeros datos, Elvin “N” fue asesinado en el barrio Chiquinivak ubicado en el ejido Pojkol perteneciente al municipio de Chilón.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, el hecho se suscitó aparentemente tras una discusión familiar, el joven de 16 años recibió múltiples disparos.

Pese a que la víctima recibió atención médica en el hospital de Ocosingo, debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida poco después.

Familiares del Elvin pidieron que esta situación no quede en el olvido y haya justicia por parte de las autoridades; por su parte la Red también se solidarizó con la familia y condenó este asesinato.