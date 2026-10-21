Piden la aparición con vida de dos hermanos

Familiares de los hermanos César e Ismael Ramírez León, originarios de Amatenango del Valle, exigieron a las autoridades su búsqueda y la presentación con vida.

Denunciaron que los hermanos desaparecieron el pasado 24 de abril del presente año, tras los hechos violentos registrados entre los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz.

Desaparición

Ana Cristina Díaz López, cónyugue de César Ramírez León, denunció que su esposo y su cuñado salieron a vacunar su ganado y ya no regresaron a casa.

Explicaron que el enfrentamiento entre comuneros de ambos municipios dejó un saldo de dos personas calcinadas, ocho lesionadas, dos de ellas de gravedad y dos desaparecidas, cuyos familiares continúan sin conocer su paradero.

La mujer acudió junto con otros familiares al Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas para solicitar la intervención de las autoridades.

Finalmente, indicó que mantiene la esperanza de encontrarlos con vida, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que se intensifiquen las investigaciones y las acciones de búsqueda.