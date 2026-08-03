Piden liberación de un detenido en Tila

Luego de la detención de Noé “N”, ocurrido el pasado 30 de julio, acusado de homicidio en grado de tentativa, así como presunto distribuidor de narcóticos; en el ejido Petalcingo, en el municipio de Tila, sus familiares exigieron su liberación.

En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de Las Casas, desmintieron las acusaciones imputadas. Solicitaron la intervención de la fiscalía para la liberación del detenido que permanece en el penal de Ocosingo.

Blanca de Jesús Cruz, madre del detenido, dijo que en el momento de su detención fue esposado, a pesar de que cuenta con un amparo vigente.

Que luego de detenerlo fue llevado a Yajalón, más tarde al penal de Ocosingo. “Mi hijo fue detenido por los pakales; él se dedica a la venta de comida, los uniformados llegaron presuntamente a comprar algo para comer, pero lamentablemente fue detenido. Él tiene un amparo porque estaba amenazado por el exdelegado de Yajalón”.

Finalmente, solicitó la intervención del titular de la fiscalía para esclarecer los hechos. “mi hijo está enfermo, está recibiendo atención médica; pido que se haga justicia, porque él es inocente, solo se dedica a trabajar”.