Piden libertad de detenido, acusan tortura

Familiares de Óscar Trinidad Carbajal e integrantes del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (Maoln), exigieron la liberación inmediata y protección para este, quien permanece hospitalizado bajo vigilancia policiaca permanente, presuntamente acusado por delitos contra la salud y homicidio de un policía estatal.

Con una manifestación en la entrada principal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa y con mantas, denunciaron que Trinidad Palacios fue “levantado” el 4 de noviembre, supuestamente para extorsionarlo ya que se dedica al comercio de frutas y verduras que trae de otros estados del país y al no aceptar es sometido a tortura por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Su hermana, Pamela Olvera Trinidad, señaló que después de buscarlo fue el 6 de noviembre que lo localizaron en el hospital regional, golpeado con brutalidad y torturado, bajo custodia de policías estatales y ministeriales.

Ese mismo día por la noche, los elementos cuando lo trasladaban esposado hacia la Fiscalía de Distrito, ya que según se había fugado del hospital, sufrieron un accidente en donde un agente perdió la vida y otros tres resultaron lesionados, al igual que Trinidad Carbajal.

Desde ese entonces, éste último permanece hospitalizado y está en riesgo de perder un ojo y afectado de los riñones, según sus familiares, por las torturas de que fue objeto.

Manifestación

Por ese motivo, este miércoles realizaron la manifestación para exigir su libertad, incluso pidiendo la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales.

“Mi hermano sufrió tortura por los Pakales y agentes de la Fiscalía Fronterizo Costa. Exigimos justicia y se castigue a los culpables, porque es inhumano lo que le hicieron, lleva 36 días hospitalizado; además los delitos que le imputan son inventados”, señaló Olvera Trinidad.