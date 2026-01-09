Piden limpiar maleza en entrada de Boca del Cielo

Personas que llegan al centro de Boca del Cielo pidieron a las instancias correspondientes que realicen intensa limpieza en la entrada al lugar, debido a que hay monte y maleza que le dan una mala imagen al área natural.

Señalaron que la entrada principal a Boca del Cielo debería de brindar un buen aspecto y tendría que estar limpio, por lo que sugieren que se implemente una jornada de limpieza.

Comentaron que al lugar llegan turistas de diversas partes del estado de Chiapas, incluso de la República Mexicana y de diferentes países, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, España e Italia, quienes se quedan varios días disfrutando de las cabañas y de las palapas restauranteras.

Argumentaron que Boca del Cielo es uno de los centros turísticos más importantes de Tonalá y de todo el estado, debido a que este lugar es considerado un paraíso natural por sus manglares, la variedad de animales acuáticos que se pueden encontrar y los diversos platillos que ofrecen en la zona.