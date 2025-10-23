Piden maestro interino en escuela de Chamula

Maestros, autoridades y alumnos de la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, ubicada en la comunidad de Crucero, municipio de Chamula, exigieron a la Secretaría de Educación que designe a un profesor interino, ya que desde hace casi dos meses, la maestra de segundo grado solicitó licencia por tres meses a causa de su embarazo.

Un mes sin respuesta

“Hace más de un mes solicitamos a la Dirección de Educación Indígenas y a las instancias superiores que nos envíen a un maestro interino. El 14 de octubre nos presentamos en esa dependencia con las autoridades de la comunidad para exigir que nos hagan llegar el personal faltante, pero no ha habido respuesta”, dijeron.

Mediante un video en el que aparecen los alumnos, maestros y autoridades, grabado en la cancha de la escuela, añadieron que ese día las autoridades educativas “hicieron y firmaron el compromiso de que a partir del jueves de la semana pasada ya tendrían la lista la orden de comisión del maestro para que se presentara a más tardar el viernes 17, pero hasta este miércoles no lo habían enviado”.

Dirección de Educación Indígena

El 14 de octubre que acudieron a la Dirección de Educación Indígena fueron atendidos por el profesor Hugo Pérez Coutiño quien hizo “el compromiso formal con los miembros del comité de educación y la comunidad de que a más tardar el viernes 17 ya tendríamos a la o el maestro interino”.

Señaló que un maestro de otro grupo está atendiendo a los alumnos de segundo grado, pero no les puede dar la atención requerida porque son 45 estudiantes entre los dos grupos.

“Tanto con las autoridades de la comunidad y los niños estamos exigiendo al director de Educación Indígena, Marco Antonio Morales Vázquez, y al subsecretario de educación federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán, que nos escuchen y envíen lo antes posible el personal que necesitamos porque llevamos casi dos meses de haber iniciado el ciclo y no lo han enviado”, dijo el maestro.

El docente comentó que la maestra solicitó licencia del 1 de septiembre y al 29 de noviembre.