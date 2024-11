Piden maestros federalizados pago de salarios atrasados

Maestros federalizados de nivel secundaria y media superior, se manifestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades educativas el pago de salarios atrasados y la atención demandas que por años han sido ignoradas.

Los docentes señalaron a Juan Jesús Guillén Miceli, trabajador de la Secretaría de Educación, como principal responsable de retener los pagos, además lo acusaron de quitar plazas y otorgárselas a personas de su confianza.

“Él trabaja en el área de Educación Media Superior y venimos a manifestarnos porque suspendió nuestros pagos desde el 15 de mayo… nuestros salarios y bonos nos lo tiene retenido”, expuso Idalia Morales, una de las maestras afectadas.

Adeudo

De acuerdo con la docente, de mayo a la fecha son cerca de 40 mil pesos el total que se le adeuda, sin embargo se ha mantenido dando clases a lo largo de estos casi seis meses de retraso en sus pagos.

Ante esta situación dijo haber acudido al Tribunal Burocrático en donde la demanda salió a su favor para resolver el problema, sin embargo continúa a la espera que la parte acusada pueda saldar sus pagos.

“Como mi caso hay muchos más sin resolver que se van acumulando, es por eso que le pedimos a las autoridades la pronta liberación de los salarios”, sentenció.

Jorge Mayorga, otro de los maestros afectados, mencionó que su caso lleva años sin atenderse, en el 2018 cubrió un interinato durante meses, pero solo recibió algunos pagos y el resto nunca llegó.

“Pasaron los años y no recibía respuesta, yo seguía metiendo mis papeles y lo único que me decían era que lo iban a verificar, hasta que este año me dijeron que no me iban a poder pagar con la excusa de que mi interinato fue en otro sexenio y no había presupuesto”, lamentó.

Llamado

Aunque son más de 40 mil pesos el adeudo de sus pagos no pierde la esperanza de que pronto se resuelva su situación al igual que la de sus compañeros, espera que la próxima administración gubernamental sea quien por fin los atienda.

Finalmente los docentes lanzaron un llamado a las autoridades y pidieron una solución verdadera, sin promesas y largas, por su parte dijeron que seguirán con las medidas de presión hasta que puedan ser atendidos y los casos sean resueltos.