Piden mantener coordinación para fortalecer seguridad

Desde la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, se realizó la Mesa de Paz Regional Metropolitana junto a alcaldesas y alcaldes de esta zona, así como con autoridades federales y estatales, con el propósito de revisar la incidencia delictiva y reforzar las estrategias de seguridad.

Logros

Durante el encuentro, el fiscal general informó que en la región Metropolitana los delitos generales presentaron una disminución del 38 % en comparación con el año pasado, mientras que los delitos de alto impacto registraron una baja del 50 %. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se alcanzó una reducción del 35 % en diversos delitos y se destacó que la capital suma 46 días sin un homicidio doloso.

“La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias y dar certeza al desarrollo de nuestra capital y de toda la región. Como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, exhortamos a quienes integran esta mesa a ser más eficientes y efectivos, para cerrar bien el 2025 y mejorar aún más el próximo año”, afirmó.

Coordinación

Finalmente, las y los alcaldes participantes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación permanente con las instituciones de seguridad y justicia para consolidar a esta región y a todo Chiapas como un estado seguro y en paz.