﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Piden mantener coordinación para fortalecer seguridad

Septiembre 06 del 2025
El fiscal Llaven Abarca realizó una reunión con alcaldes de la zona Metropolitana. Cortesía
El fiscal Llaven Abarca realizó una reunión con alcaldes de la zona Metropolitana. Cortesía

Desde la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, se realizó la Mesa de Paz Regional Metropolitana junto a alcaldesas y alcaldes de esta zona, así como con autoridades federales y estatales, con el propósito de revisar la incidencia delictiva y reforzar las estrategias de seguridad.

Logros

Durante el encuentro, el fiscal general informó que en la región Metropolitana los delitos generales presentaron una disminución del 38 % en comparación con el año pasado, mientras que los delitos de alto impacto registraron una baja del 50 %. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, se alcanzó una reducción del 35 % en diversos delitos y se destacó que la capital suma 46 días sin un homicidio doloso.

“La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias y dar certeza al desarrollo de nuestra capital y de toda la región. Como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, exhortamos a quienes integran esta mesa a ser más eficientes y efectivos, para cerrar bien el 2025 y mejorar aún más el próximo año”, afirmó.

Coordinación

Finalmente, las y los alcaldes participantes coincidieron en la importancia de mantener la coordinación permanente con las instituciones de seguridad y justicia para consolidar a esta región y a todo Chiapas como un estado seguro y en paz.

﻿