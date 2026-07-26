Piden más espacios para mujeres en obras

La participación de las mujeres en la ejecución de obra pública continúa siendo limitada, a pesar del crecimiento en el número de ingenieras y arquitectas con experiencia y capacidad técnica, señalaron durante el Primer Conversatorio del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción A.C. (CMPIC), denominado Las Mujeres Construimos el Presente y Decidimos el Futuro, realizado en Tuxtla Gutiérrez.

En el encuentro participó la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, Shandy Rodríguez Castillo, quien afirmó que es momento de ampliar las oportunidades para que las mujeres puedan dirigir, supervisar y ejecutar proyectos de infraestructura en igualdad de condiciones.

La dirigente destacó que las profesionistas del sector han demostrado preparación, liderazgo y compromiso en cada obra en la que participan; sin embargo, reconoció que aún existen obstáculos que limitan su acceso a contratos y proyectos de obra pública.

Consideró que avanzar hacia una mayor equidad permitirá aprovechar el talento y la capacidad técnica de ingenieras y arquitectas que han acreditado su desempeño con resultados.

Durante su intervención, Rodríguez Castillo agradeció la invitación de la presidenta nacional del CMPIC, Maribel Miceli, y subrayó la importancia de generar espacios de diálogo que visibilicen los retos que enfrentan las mujeres en una industria históricamente dominada por hombres.