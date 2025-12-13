Piden más vigilancia en supercarretera

A través de un comunicado, varias representantes del sector turístico en San Cristóbal de Las Casas hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de nivel estatal para implementar las medidas de seguridad en la autopista que conecta a la ciudad con la capital, donde esta semana se registraron cuatro fallecimientos por accidentes automovilísticos.

Indicaron que estos lamentables hechos no sólo afectan a los habitantes de Chiapas, sino también a los visitantes nacionales y extranjeros que arriban al estado. “Lamentablemente se llevan un mal recuerdo debido a la percepción de inseguridad vial”, señalan en el comunicado.

Propuesta

En el texto, proponen medidas de seguridad urgentes, tales como la supervisión del cumplimiento de límites de velocidad mediante patrullaje y sistemas de monitoreo. También colocación de pruebas de alcoholímetro y una actualización del sistema de comunicaciones de emergencia.

Del mismo modo, propusieron medidas a mediano plazo, como que el otorgamiento de licencias federales de operador turístico comprenda un examen práctico de manejo.

Las firmantes del documento son representantes tanto de hoteles, moteles, posadas de clase económica, pero también de agencias de viaje y turismo, todas con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Medidas

Ante el incremento de este tipo de accidentes, la estación de bomberos de San Cristóbal instaló una Unidad de Rescate Carretero en el kilómetro 46 de la carretera. Esta acción tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta y proteger a los peregrinos que se desplazan por las festividades.

Durante la sesión de cabildo, realizado el 11 de diciembre, uno de los regidores hizo una invitación a la coordinación de seguridad para hacer una reunión con la Guardia Nacional para implementar vigilancia en la carretera. Sin embargo, el síndico municipal, Jorge Alejandro Ruiz, dijo que ya se están tomando todas las acciones posibles por el municipio y reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad.