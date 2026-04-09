Piden mayor reconocimiento a grupo Pañuelo Rojo

Ayer se cumplieron 66 años de la primera travesía al Cañón del Sumidero, exploración realizada por miembros del grupo Pañuelo Rojo, grandes personalidades que merecen ser reconocidas porque en 1960 protagonizaron un acontecimiento que marcó la memoria de nuestra ciudad y de Chiapas. Desde el Consejo Consultivo Ciudadano Tuxtla Gutiérrez, comisión de cultura, lanzan un llamado para que este ejercicio ciudadano tome fuerza de relevancia a estos personajes.