Piden mayor regulación por casos de maltrato infantil

La diputada local por el distrito 18, Katy Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a las autoridades estatales para reforzar la supervisión de escuelas, guarderías y centros educativos para evitar casos de maltrato infantil como el ocurrido en el centro DA Psicointegral de Tuxtla Gutiérrez.

En este contexto expuso la importancia de la recién creada Fiscalía Especializada para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), “la cual debe actuar con firmeza para garantizar justicia en este tipo de casos”.

Puntualizó que: “Tenemos el mandato de procurar el bienestar y una vida libre de violencia para la infancia. Es fundamental revisar desde guarderías hasta centros de apoyo psicológico, como el involucrado en este lamentable caso, para asegurar que cumplan con lineamientos y personal calificado”, señaló Aguiar Álvarez.

El caso del centro DA Psicointegral, el cual fue clausurado y asegurado tras denuncias de agresiones físicas y verbales contra menores, encendió las alertas sobre la falta de regulación en instituciones educativas y de cuidado infantil en la entidad.

La diputada dijo que los padres de familia depositan en estos espacios su confianza por ello es necesario, que las autoridades incremente la vigilancia sobre su operatividad y el personal.

Recomendó que: “Las instituciones deben ser conscientes de su responsabilidad, y los padres, aunque enfrentan la necesidad de trabajar, deben dar seguimiento al trato que reciben sus hijos”.

Sin embargo confía en que este caso, muy sonado y lamentable, impulse reformas para evitar irregularidades en el futuro.

Asimismo, recordó el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de priorizar la protección de la niñez y adolescencia chiapaneca.

Tras darse a conocer este caso diferentes colectivos y de padres exigen sanciones ejemplares y mayor transparencia en los procesos de autorización de estos centros, ante el temor de que existan más casos sin denunciar.