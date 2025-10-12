Piden mayor seguridad en Plan de Ayala

Vecinos del ejido Plan de Ayala, ubicado al poniente de Tuxtla Gutiérrez, han mostrado su preocupación ante el incremento de asaltos a personas en distintas zonas de ese lugar con al menos tres incidentes en la última semana.

Falta de luz

De acuerdo a colonos, la falta de luminaria sobre la avenida principal “Nuevo León” y calles aledañas es un factor para que los asaltantes realicen el atraco a transeúntes que a diario caminan por esa zona.

Eugenia, habitante de esta colonia por más de 20 años, aseguró que ante la ausencia de elementos de Seguridad y la falta de mantenimiento de algunos árboles, provocan que las calles estén a oscuras y permiten la proliferación de estos ilícitos.

“Preocupa porque a cualquiera le puede pasar, a diario caminan niñas, niños y jóvenes que vienen de escuelas y ya ni decir de quienes por el trabajo caminan de noche”, expresó.

Ampliación norte

La Ampliación norte de la misma colonia es otra zona que ha sufrido de constantes situaciones de inseguridad; recientemente una familia fue atracada por sujetos desconocidos que viajaban en motocicleta, a pesar de la intervención de las autoridades no se dio con los responsables.

“Lo que pedimos es que haya mayor presencia de policías, que atiendan nuestra petición y no se olviden de Plan de Ayala, como ha ocurrido por años, es justo que volteen a ver las necesidades que tenemos”, pidió Eugenia.

Los colonos temen que estas acciones la estén realizando personas ajenas por lo que solicitaron estrategias de seguridad para garantizar que estos hechos de violencia no aumenten.