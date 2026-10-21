Piden médico para clínica en Cacahoatán

Habitantes de comunidades de la zona alta de Cacahoatán, denunciaron el abandono en que se encuentra la clínica del ejido El Águila, misma que lleva seis meses sin doctor.

La presidenta comunitaria de la unidad médica, Yolanda Pérez Vázquez, lamentó el abandono en que los mantiene el alcalde Víctor Pérez Saldaña, quien no ha podido gestionar el envío de un médico que atienda a más de tres mil 500 habitantes de esa comunidad y de los ejidos Rancho Quemado, Piedra Parada y Azteca.

Dijo que la falta de personal profesional en salud afecta tanto a niños como adultos, al no tener un diagnóstico cuando se presentan casos de fiebre, tos, gripa, y a quienes padecen diabetes, hipertensión, enfermedades renales y discapacidad.

Aparte de que no hay médico, la unidad carece de camillas, medicamentos y una ambulancia, y si bien permanece abierta por una enfermera de lunes a viernes, ella no puede sustituir las consultas.

Por ese motivo, hicieron un llamado a las autoridades de Salud federales y estatales para que los apoyen, en virtud a que el alcalde Pérez Saldaña ni siquiera los ha atendido.