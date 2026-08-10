Piden mejores vialidades del tren en Tonalá

Ciudadanos y transportistas de Tonalá reclamaron la rehabilitación de los pasos vehiculares sobre las vías del Tren Interoceánico, al señalar que desde el inicio permanecen en malas condiciones para la circulación de automóviles, motocicletas y unidades del transporte.

Los inconformes pidieron la intervención de la Presidencia Municipal y de las autoridades federales, a través de la Secretaría de Marina, para atender las deficiencias que presentan estos cruces.

En el municipio existen siete pasos de calles sobre las vías del tren y, de acuerdo con los habitantes, todos presentan problemas de construcción y condiciones deficientes para el tránsito.

Lluvias

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es el ubicado en la calle Guillermo Prieto, donde durante las lluvias el agua no tiene salida y se forman grandes encharcamientos.

Los vecinos señalaron que el Ayuntamiento, encabezado por Manuel Narcía Coutiño, intentó rehabilitar este cruce; sin embargo, consideraron que los trabajos realizados fueron de mala calidad y no resolvieron el problema.

Otro de los puntos señalados es la calle Iturbide, cuyo nivel quedó elevado tras los trabajos de reconstrucción del Tren Interoceánico, lo que dificulta el paso de los vehículos. Además, durante las lluvias se acumula agua y algunas viviendas registran inundaciones en sus patios.

Ante esta situación, la ciudadanía manifestó su inconformidad y cuestionó la falta de intervención de las autoridades municipales y de los diputados para buscar una solución ante las deficiencias que presenta la obra del Tren Interoceánico.