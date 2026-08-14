Piden mujeres desalojo de predio El Alazán

La organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que proceda al desalojo de un predio invadido que les fue donado hace varios años por el Ayuntamiento municipal, pero que “no lo han podido ocupar”.

Los terrenos, ubicados en el lugar conocido como El Alazán, al norponiente de Tapachula, permanecen invadidos por un grupo de personas encabezadas por Manuel López, alias “El Chino”, quien “cuenta con diversas denuncias penales”, explicó la dirigente de esa organización, Isabel Méndez Hernández.

Durante una asamblea en el parque de la colonia 5 de Febrero, decenas de personas, sobre todo mujeres, pidieron la intervención del Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, para que se proceda conforme a la ley en contra de los invasores y se les pueda dar posesión a los verdaderos propietarios.

Contexto

Dijo que en el año 2022, “El Chino” atacó en forma violenta a varias mujeres, entre ellas a la propia Isabel Méndez, por lo cual se interpuso la denuncia y un juez ordenó la reparación de daños y al mismo tiempo, el desalojo del predio, pero eso no se ha llevado a cabo.

Ahora están haciendo las gestiones para que las autoridades intervengan, ya que “no quieren ser violentadas nuevamente si van las familias a querer tomar posesión de los terrenos que les pertenecen”.

“Lamentablemente el polígono que nos otorgaron como organización en el predio El Alazán está invadido y ha sido vendido por personas que no tienen derechos y, como mujeres, no queremos arriesgarnos a ser nuevamente agredidas”, sostuvo.