Piden no beneficiar a señalados por homicidio

A nueve meses del homicidio de su hijo Alfred Hazael Sánchez Ventura, joven estudiante de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) en la capital del estado, sus padres, Janeth Ventura Mares y Alfredo Sánchez, ofrecieron este martes una conferencia de prensa para denunciar una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que, aseguran, busca beneficiar a los responsables del crimen.

Los padres señalaron de forma directa al fiscal del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía Metropolitana, Hugo Fredi Alegría Toalá, a quien acusaron de haber “vendido” el asunto a favor de los imputados.

“Lamentablemente, el fiscal de manera corrupta vendió nuestro asunto a favor de los imputados y acusó a uno de ellos por el delito de encubrimiento por favorecimiento, pidiendo solo una sanción máxima de tres años, olvidando por intereses personales el delito de homicidio calificado del cual nuestro hijo fuera víctima”, denunció la madre del joven.

Agregó que, aunque el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dieron instrucciones públicas para investigar de manera minuciosa el caso, el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía Metropolitana hizo caso omiso.

Agregaron que la Fiscalía Antisecuestros, que conoció en un inicio la denuncia, no dio seguimiento ni remitió en tiempo y forma los resultados de su investigación a la Fiscalía Metropolitana. En la actualidad, la Fiscalía Metropolitana se ha deslindado del caso y lo ha remitido a la Fiscalía Especializada en Homicidios.

Señalamientos

Los padres revelaron que familiares de uno de los detenidos es trabajador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, lo que, a su juicio, ha permitido triangular nexos en busca de la libertad de los implicados.

Además, denunciaron que el juez Manuel Martín Antonio Álvarez también se encuentra coludido en el tráfico de influencias. Por ello, solicitaron “de manera categórica y contundente” su remoción.

“Esta información se encuentra debidamente probada y ya la tiene en sus manos el presidente del Poder Judicial del Estado. Estamos en espera de sus instrucciones. En tiempo y forma hemos solicitado la recusación del citado juez, ya que él no se excusó de manera oficiosa”, puntualizaron.

Los padres del joven universitario hicieron un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez y al fiscal Llaven Abarca para que pongan “especial atención” al caso.